Metepec refuerza la seguridad con operativo “Motoratón”: Fernando Flores

-Señaló que en Metepec se fortalecen los proyectos culturales junto al gobierno estatal.

El gobierno municipal de Metepec, encabezado por Fernando Flores Fernández, reforzó las acciones de seguridad con la implementación del operativo “Motoratón”, al tiempo que avanzó en la promoción cultural y turística del municipio en coordinación con autoridades estatales.



Como parte de la estrategia de seguridad, se desplegó el operativo en distintos puntos del municipio con el objetivo de proteger a peatones, inhibir conductas delictivas y detectar irregularidades en el uso de motocicletas, particularmente aquellas relacionadas con los llamados “motoratones”.



Las acciones contemplan la supervisión del cumplimiento de medidas de seguridad, documentación y la prevención de delitos, fortaleciendo la vigilancia en calles y avenidas para garantizar el orden y la tranquilidad de la población.



De manera paralela, el alcalde sostuvo un encuentro con la titular de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, Nelly Carrasco Godínez, con quien dialogó sobre nuevos proyectos para impulsar el desarrollo cultural, turístico y artesanal del municipio.



Durante la reunión, ambas autoridades coincidieron en la importancia de trabajar de manera coordinada para fortalecer el reconocimiento de Metepec como Pueblo Mágico, así como para detonar iniciativas que beneficien a la población y consoliden su atractivo como destino turístico.



Asimismo, se destacó el impulso al concepto de “Destino Futbolero”, como parte de la estrategia para diversificar la oferta turística del municipio y atraer visitantes.



Las acciones forman parte del trabajo conjunto que se realiza con el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el objetivo de fortalecer la seguridad, el desarrollo económico y el bienestar de las y los metepequenses.