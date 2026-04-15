¡Delfina Gómez mete gol mundialista!

-La entidad será sede del Tri y se lanza como potencia futbolera rumbo al Mundial 2026

-La gobernadora impulsa ambicioso plan con obras, turismo y seguridad para convertir al estado en protagonista del espectáculo global.

El Estado de México se colocará en los reflectores internacionales luego de que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez anunció que la entidad será sede del partido de despedida de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, enfrentando a Serbia el próximo 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez.



Durante la presentación, la mandataria no solo celebró la llegada del Tri, sino que lanzó el ambicioso plan “Estadio de México. Destino Futbolero”, con el que busca transformar a la entidad mediante obras de infraestructura, movilidad, seguridad y desarrollo social.



“Es una oportunidad para mostrar al mundo la grandeza de nuestro estado”, afirmó Gómez Álvarez, al destacar que su gobierno ya ejecuta proyectos para mejorar vialidades clave y fortalecer la conectividad con el AIFA, además de intervenir espacios públicos en los 125 municipios.



La estrategia contempla también un fuerte impulso económico, con beneficios para sectores como hotelería, comercio y transporte, así como la generación de empleos vinculados al evento deportivo.



A la par, se desplegarán actividades culturales y turísticas en todo el estado, incluyendo fan zones, ferias y eventos comunitarios para acercar la experiencia mundialista a miles de familias mexiquenses.



En materia de seguridad, el gobierno estatal implementará operativos especiales y tecnología de punta, como sistemas de videovigilancia y reconocimiento facial, para garantizar una estancia segura a visitantes nacionales y extranjeros.



Como parte del enfoque social, la gobernadora también declaró al Estado de México como “Capital Mundial del Bienestar Animal”, reforzando campañas de adopción y protección de mascotas.



Con estas acciones, Delfina Gómez no solo pone al Edoméx en el mapa del futbol internacional, sino que busca dejar un legado que combine deporte, desarrollo y bienestar para toda la entidad.