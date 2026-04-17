Zinacantepec sede del encuentro estatal deportivo del CECyTEM

-Manuel Vilchis Viveros destaca impulso al deporte como parte de la formación integral de la juventud.

Con la participación de cerca de 750 estudiantes de 35 planteles se llevó a cabo el Encuentro Estatal Deportivo 2026 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM), en el municipio de Zinacantepec.



El evento, realizado en la Ciudad Deportiva Juan Fernández Albarrán, reunió a jóvenes que avanzaron desde las etapas regionales, de un total de 2 mil 622 participantes, con el objetivo de definir a quienes representarán a la entidad en la competencia nacional que se efectuará del 8 al 12 de junio en Tampico, Tamaulipas.



El presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros, dio la bienvenida a las y los participantes y destacó que este tipo de actividades fortalece valores como la disciplina, el esfuerzo y el trabajo en equipo.



Por su parte, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, subrayó que el deporte forma parte fundamental de la formación integral de las y los estudiantes, en el marco de una educación con enfoque humanista.



Las y los jóvenes compitieron en disciplinas como fútbol, basquetbol y voleibol, en ramas femenil y varonil, como parte de un proceso que busca impulsar el desarrollo físico, social y académico de la comunidad estudiantil.



Autoridades estatales y municipales coincidieron en que este tipo de encuentros contribuyen a generar espacios de sana convivencia, además de promover el talento deportivo y el orgullo de representar al Estado de México.