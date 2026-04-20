Lerma supera meta en Croquetón 2026 recaudando más de 3 toneladas

Ciudadanía se suma al cuidado de lomitos y michis con acciones solidarias

El municipio de Lerma superó la meta establecida en el Segundo Croquetón 2026 al recaudar más de tres toneladas de alimento para mascotas, gracias a la participación de la ciudadanía y el sector privado.



El presidente municipal, Miguel Ángel Ramírez Ponce, y la presidenta del DIF municipal, Marisol Mote Martínez, destacaron la importancia de estas acciones para fortalecer la cultura del cuidado responsable de los animales de compañía.



El evento se realizó en el marco del Festival MAREVA y se complementó con actividades como la Carrera Croquetón 2K, en la que participaron familias acompañadas de sus mascotas.



Autoridades señalaron que los insumos recaudados serán destinados al Centro de Bienestar Animal, donde se brindan servicios de atención, esterilización y protección para perros y gatos.