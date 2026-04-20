Roberto Velasco viaja a Bruselas para avanzar en acuerdos México-UE

Sostendrá reuniones con funcionarios europeos rumbo a la firma del Acuerdo Global Modernizado prevista para mayo

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, informó que se encuentra en Bruselas, Bélgica, donde sostendrá una serie de reuniones con funcionarios de la Unión Europea (UE) para avanzar en la actualización del Acuerdo Global entre México y el bloque europeo.



A través de sus redes sociales, el canciller explicó que estos encuentros forman parte del diálogo político orientado a afinar los últimos detalles del Acuerdo Global Modernizado, cuya ratificación está prevista para el mes de mayo.



Velasco destacó que su agenda en Europa responde a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, dando continuidad a los trabajos diplomáticos realizados durante la reciente visita oficial a España, en el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.



“Nos encontramos en Bruselas para dar seguimiento al diálogo político sobre la actualización del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea”, señaló el funcionario.



La modernización del acuerdo busca sustituir el tratado vigente desde el año 2000, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral en materia de comercio, inversión y cooperación.



De acuerdo con autoridades europeas, el nuevo marco permitirá eliminar cerca del 99 por ciento de los aranceles entre ambas partes, mientras que el resto se reducirá de manera gradual, lo que representa una oportunidad para ampliar el intercambio económico.



Cabe destacar que las negociaciones del acuerdo concluyeron en 2020 y fueron formalmente cerradas en enero de 2025, por lo que actualmente se avanza en su proceso de firma y ratificación.