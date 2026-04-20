Participan en “Carrera de las Utopías CDMX” alrededor de 15 mil corredores

-Desde antes de las 7 de la mañana, las calles aledañas al Estadio Banorte comenzaron a llenarse de corredores que, entre estiramientos, fotografías y conversaciones se preparaban para tomar la salida.

El Gobierno de la Ciudad de México, para fortalecer el acceso al deporte y consolidar a la capital como la ciudad más deportiva del país, llevó a cabo la Carrera de las UTOPÍAS 8K 2026.



Desde antes de las 7 de la mañana, las calles aledañas al Estadio Banorte comenzaron a llenarse de corredores que, entre estiramientos, fotografías y conversaciones se preparaban para tomar la salida.



En esta edición, la ruta se desarrolló en el circuito del Estadio Banorte, un trazado único en su tipo que permitió a las y los corredores recorrer una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, en un entorno que cobra especial relevancia de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.



Con el disparo de salida, el contingente avanzó de forma constante a lo largo del recorrido, acompañado por puntos de hidratación y el respaldo logístico dispuesto en distintos tramos. En la ruta, el esfuerzo físico se hizo evidente conforme avanzaban los kilómetros; sin embargo, el apoyo de porras y acompañantes ayudó a mantener el ritmo de los participantes, quienes encontraron en el trayecto un espacio de convivencia más allá de la competencia.



Durante la carrera, destacaron distintas historias: corredores amateurs que buscaban completar su primer circuito, participantes que intentaban mejorar sus tiempos y personas con discapacidad que formaron parte de las categorías incluyentes, como discapacidad visual y silla de ruedas.



En la meta, las llegadas estuvieron marcadas por gestos de satisfacción, abrazos y momentos de celebración tras completar los 8 kilómetros. Algunos corredores aceleraron en los últimos metros, mientras que otros cruzaron con paso constante, priorizando terminar el recorrido. La jornada concluyó con saldo blanco, reflejo de una logística organizada y sin incidentes mayores.



En cuanto a los resultados, en la rama varonil destacaron Juan Fernando Martínez Fernández, con un tiempo de 00:24:45 en la categoría 15-17 años, así como Gustavo Rebollo Soriano, quien registró 00:24:55 en la categoría 36-50 años. En la categoría 18-35 años, el primer lugar fue para Jorge Eli Mejía García, con un tiempo de 00:25:39.



Por su parte, en la rama femenil sobresalieron Yanai Galván Maciel, con 00:28:58 en la categoría 36-50 años, y Paulina Roa Zavala, quien obtuvo el primer lugar en la categoría 18-35 años con un tiempo de 00:30:59. En la categoría juvenil, María Renata Castañeda Sánchez se posicionó como ganadora.



El evento fue encabezado por Javier Jesús Peralta Pérez, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE), y contó con la presencia de Azalia Membrillo, subdirectora de Capacitación y Gericultura de la Secretaría del Bienestar (SEBIEN)