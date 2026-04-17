Mara Lezama y Ana Paty Peralta entregan modernización del nodo vial en Cancún

Trabajo en conjunto que beneficiará a miles de habitantes y visitantes con mejoras en movilidad, seguridad e imagen urbana

La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, encabezaron la entrega de la obra de modernización del nodo vial ubicado en uno de los principales accesos a la ciudad, sobre la carretera libre a Mérida.



La Gobernadora destacó que esta intervención fue hecha por la Presidenta Municipal y su equipo de trabajo.



Ana Paty Peralta informó que después de muchos años se logra la modernización de la entrada a Cancún, con la ampliación en los carriles, un camellón central, con mejoramiento de la imagen urbana, nuevo alumbrado público, pero sobre todo seguridad vial para los miles de ciudadanos cancunenses y los visitantes que llegan a este destino.



La gobernadora Mara Lezama aseguró que esta modernización atiende a miles de habitantes, pero también a miles de visitantes.



En el sitio se detalló que el proyecto incluyó la construcción de más de 2246 metros lineales de guarniciones de concreto, 386 metros de dentellón y más de 550 metros cuadrados de banquetas de concreto estampado, así como la colocación de piso firme para mayor durabilidad de la vialidad.



Asimismo, se instalaron 50 luminarias LED, se aplicó señalamiento horizontal en más de 5 mil 200 metros lineales y se colocaron 38 piezas de señalización vertical, además de integrar elementos urbanos como arbolado y equipamiento eléctrico.



Subrayó que esta obra contribuye a mejorar la movilidad, fortalecer la imagen urbana, reducir riesgos y cerrar brechas de desigualdad. “Seguimos trabajando unidas y unidos para transformar”, afirmaron la Gobernadora y la Presidenta Municipal.