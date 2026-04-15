Senado blinda a las mujeres; aprueba ley nacional contra el feminicidio

-Con votación unánime, el Congreso da un paso decisivo para cerrar la puerta a la impunidad y garantizar justicia real para mujeres y niñas.

El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, con 109 votos a favor, una reforma constitucional que busca fortalecer el combate al feminicidio en México, al facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en la materia.



El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para establecer bases homogéneas en la tipificación, investigación y sanción del feminicidio en todo el país, ante la disparidad actual entre legislaciones estatales.



La reforma tiene como objetivo garantizar una actuación coordinada entre los distintos órdenes de gobierno, fortalecer las instituciones encargadas de la procuración de justicia y asegurar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas, así como la reparación integral del daño.



Además, contempla medidas de protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, quienes enfrentan graves afectaciones emocionales, sociales y económicas.



Durante la discusión, legisladores destacaron que esta reforma representa una respuesta urgente frente a una de las violencias más extremas en el país, al tiempo que subrayaron la necesidad de erradicar la impunidad y garantizar investigaciones con perspectiva de género.



El proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación, en lo que se perfila como un paso clave hacia la construcción de un marco legal más sólido contra la violencia feminicida en México.