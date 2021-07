TRABAJADORES “FAKE” EN LA SRE

La dependencia trató de ocultar la lista de los 1, 588 “prestadores de servicios” contratados por vía OUTSOURCING, entre quienes figuran una hija de Manuel Camacho Solís y un yerno de Elba Esther Gordillo.

Conforme pasa el tiempo, siguen aflorando una serie de irregularidades en la llamada 4T y, ahora, tras el lamentable episodio de la Línea 12 del Metro, surge otro señalamiento en contra del canciller Marcelo Ebrard Casaubón: la contratación – vía outsourcing – de 1, 588 “prestadores de servicio” en la Secretaría de Relaciones Exteriores, vinculados a diversos actores políticos.

De acuerdo a una investigación del semanario Proceso, el proceso de contratación se dio mediante tres contratos millonarios otorgados al grupo de outsourcing favorito del gobierno de Enrique Peña Nieto, por “servicios especializados” entre 2019 y 2020.

En dicho periodo, la Secretaría de Relaciones Exteriores otorgó contratos a empresas de subcontratación, mediante las que ingresaron en su nómina cientos de empleados con sueldos de entre 30 mil y 90 mil pesos mensuales.

Lo que llama poderosamente la atención, son tres grupos: uno cercano al canciller Marcelo Ebrard desde que fue jefe de Gobierno capitalino, en especial ligados a sus mentores Manuel Camacho y Elba Esther Gordillo o relacionados con la construcción de la Línea 12 del Metro; otros provienen del entorno de José Antonio Meade… y además hay periodistas.

Las personas cercanas al canciller Marcelo Ebrard Causaubón, que fueron contratadas, cobraron salarios de entre 30 mil y 90 mil pesos mensuales netos, fuera de la nómina de la Cancillería.

Evidentemente ante el escándalo que esto significa, la dependencia en cita trató de ocultar la lista de los “prestadores de servicios”.

De acuerdo al semanario, entre los beneficiados se encuentra una hija del extinto Manuel Camacho Solís y un yerno de Elba Esther Gordillo, dos aliados políticos de Marcelo Ebrard, uno de sus antiguos colaboradores que estuvo brevemente prófugo por irregularidades en la Línea 12 del Metro, el periodista Fernando Coca Meneses (autor de un libro que exculpa a Ebrard de los problemas de dicha línea), el abogado de su ex esposa, o de la periodista Isabel Arvide Limón, meses antes de su cuestionado nombramiento como cónsul en Estambul.

En este listado, cita el semanario, de 641 personas pagadas como prestadoras de servicios en distintos meses de febrero, junio y octubre de 2020, también se encuentran ex colaboradores de José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial priista en 2018 y funcionario de primer nivel de los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto.

Se indica que los prestadores de servicio eran reclutados como “técnicos especializados”, “asistentes ejecutivos” o “técnicos especializados” en el consorcio que formaron We Keep on Moving, Adper, Intermex y otras empresas sociedades del empresario Jorge Salim Fahrur Pérez, las cuales obtuvieron contratos por más de 5 mil millones de pesos durante el gobierno de Peña Nieto.

Las mismas prácticas de antes, pero ahora con el manto de una austeridad que no es más que una cortina de humo que no sirve.