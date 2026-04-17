“La inflación se encuentra bajo control”: Sheinbaum

La presidenta aseguró que no habrá alzas que golpeen el bolsillo; por ello brindará la gasolina y la canasta básica para proteger la economía familiar.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la inflación en México se mantiene contenida y dentro de rangos históricos, al tiempo que destacó que el Gobierno federal implementa acciones para evitar incrementos en los precios de combustibles y productos básicos que afecten la economía de las familias.



La mandataria subrayó que, pese a factores internacionales como el encarecimiento de combustibles por conflictos en Medio Oriente, la inflación no ha superado niveles registrados en años anteriores.



En este sentido, reiteró que su administración trabaja en coordinación con gasolineros, productores y comercializadores para mantener estables los precios de la gasolina, el diésel y los 24 productos de la canasta básica.



Entre las medidas implementadas destacan la aplicación de estímulos a combustibles, acuerdos voluntarios con el sector productivo, mejoras en las cadenas logísticas y supervisiones para evitar abusos en los precios.



Asimismo, se mantiene vigente el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), mediante el cual el costo de la canasta básica se redujo de mil 039 a 910 pesos.



Por su parte, autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalaron que la inflación responde a factores temporales y cíclicos, por lo que se continuará con la implementación de políticas para estabilizar precios.



En tanto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, como parte de las acciones de vigilancia, se han realizado visitas a estaciones de servicio, colocando sellos de advertencia en aquellas que presentan precios elevados.



Finalmente, se destacó que México se posiciona como el cuarto país con la gasolina más económica entre los miembros de la OCDE, resultado de los acuerdos y medidas implementadas por el Gobierno federal.