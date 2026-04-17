Ana Muñiz impulsa prevención de inundaciones en San Mateo Atenco

En el municipio se trabaja en el fortalecimiento con estudiantes, deportistas y autoridades estatales.

El gobierno municipal de San Mateo Atenco, encabezado por Ana Muñiz Neyra, impulsa acciones integrales en materia de prevención de inundaciones, apoyo al deporte y fortalecimiento cultural y turístico en beneficio de la población.



Durante la Segunda Sesión de Cabildo Abierto, realizada en el Salón del Pueblo, la alcaldesa recibió a estudiantes de la Escuela Miguel Hidalgo, del Barrio La Magdalena, con quienes compartió las estrategias implementadas por el Ayuntamiento y el organismo de agua potable (OPDAPAS) para prevenir y atender contingencias por inundaciones.



En este marco, también se llevó a cabo la entrega de apoyos económicos a deportistas atenquenses que han representado al municipio y al Estado de México en diversas competencias, destacando por sus resultados a nivel estatal y nacional.



De manera complementaria, la presidenta municipal sostuvo una reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, Nelly Carrasco Godínez, con el objetivo de impulsar proyectos conjuntos que fortalezcan la cultura, el turismo y las tradiciones locales.



Ambas autoridades coincidieron en la importancia de generar oportunidades para la comunidad, mediante acciones que preserven la identidad del municipio y promuevan su desarrollo económico.



Finalmente, Ana Muñiz Neyra reiteró el compromiso de su administración de continuar trabajando en favor de la niñez, el deporte y el bienestar integral de las y los habitantes de San Mateo Atenco.