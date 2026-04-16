Fernando Flores entrega nueva unidad de rehabilitación en San Lucas Tunco

Metepec fortalece la atención a la salud e infraestructura en San Lucas Tunco con acciones en beneficio de las familias.

El presidente municipal Fernando Flores Fernández encabezó la inauguración de la Unidad de Rehabilitación e Integración Social (URIS) en San Lucas Tunco, un espacio destinado a brindar atención especializada y acompañamiento a personas que requieren servicios de rehabilitación.



El edil destacó que este nuevo centro representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, al ofrecer terapias y atención digna en un entorno cercano a la comunidad.



El proyecto fue posible, en parte, gracias a la donación de equipo médico especializado por parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lo que permitirá fortalecer los servicios que se brindan en esta unidad.



En el evento también participó la presidenta honoraria del DIF Metepec, Iraí Albarrán, quien resaltó la importancia de acercar servicios de salud e inclusión social a las familias, contribuyendo a su recuperación y bienestar.



De manera complementaria, el alcalde realizó la entrega de luminarias tipo LED en la misma comunidad, acción que busca mejorar la seguridad y brindar mayor tranquilidad a quienes transitan diariamente por la zona.



Fernando Flores subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para consolidar espacios dignos y funcionales, al reiterar que en Metepec se trabaja para construir una ciudad con mejores condiciones de vida para todas y todos.