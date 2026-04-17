Fortalece CDMX el diálogo con el Congreso local rumbo al Mundial 2026

-La Ciudad de México llega con indicadores turísticos a la alza, una robusta promoción internacional y coordinación interinstitucional

La titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, participó en la Mesa de Trabajo de las Comisiones Unidas de Turismo y de Seguimiento y Vigilancia a la Organización y Desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, celebrada en el Congreso de la Ciudad de México, bajo el eje La Ciudad que recibe al mundo. Preparación rumbo al Mundial 2026.



En este encuentro se reafirmó el compromiso institucional de mantener un diálogo abierto, permanente y transparente con el Poder Legislativo, en torno a la organización de uno de los eventos más importantes en la historia reciente de la ciudad, que posicionará a la capital como un referente global ante millones de visitantes y audiencias internacionales.



Frausto Guerrero, destacó la relevancia del Mundial como un punto de inflexión para consolidar a la Ciudad de México como la capital cultural, incluyente y con vocación global.



La responsable de la política turística en la capital subrayó que la ciudad llega a este momento con indicadores turísticos al alza, una robusta estrategia de promoción internacional y una coordinación interinstitucional permanente que involucra seguridad, movilidad, infraestructura y atención al visitante.



Reunidos en el recinto de Donceles y Allende, el diputado Ángel Augusto Tamariz Sánchez presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al Mundial 2026, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre poderes.



La Secretaría de Turismo reiteró que la preparación rumbo al Mundial 2026, se basa en una visión integral que coloca a las personas en el centro, impulsa el desarrollo económico, fortalece la infraestructura urbana y promueve una ciudad incluyente, sostenible y orgullosa de su diversidad.



Con este ejercicio de diálogo institucional, la Ciudad de México avanza con paso firme para consolidarse como la mejor sede mundialista, lista para recibir al mundo con hospitalidad, organización y un profundo sentido social.