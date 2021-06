El nuevo reto del INE: organizar una consulta con menos recursos

Luego de las elecciones del 6 de junio, el INE se prepara para un nuevo desafío: la consulta sobre expresidentes, una iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene un nuevo desafío: realizar la primera consulta popular nacional (formal y vinculante) el 1 de agosto, donde se preguntará a la ciudadanía si deben o no ser juzgados los expresidentes de México.

Para organizar este ejercicio, el Instituto solicitó 1,500 millones de pesos para instalar 104,667 mesas receptoras de opinión. Luego ajustó a la baja, pidió 890 millones de pesos para colocar 91,000 mesas receptoras.

Los recursos nunca llegaron. El costo de este ejercicio cerró en 522,730,235 pesos y se acordó instalar 50,000 mesas receptoras de opinión, cada una con 1,500 boletas, es decir, 40% menos que el presupuesto original.

La consulta sobre un posible juicio a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña es impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su campaña política en 2018 por las siguientes razones:

Carlos Salinas de Gortari, por entregar empresas públicas a particulares; Ernesto Zedillo, por el Fobaproa; Vicente Fox, por «traicionar» a la democracia e impulsar al candidato a la presidencia en el 2006; Felipe Calderón, por declarar la guerra contra el narcotráfico, y su antecesor, Enrique Peña Nieto, por actos de corrupción.

Para ser vinculante (que el resultado de la consulta popular tenga el carácter de obligatorio), deberá alcanzar una participación de al menos del 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, al rededor de 37,411,389 personas, explicó la consejera electoral Danya Ravel Cuevas.

Las peticiones del INE

La Ley Federal de Consulta Popular la define en su Artículo cuarto como “el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación”.

El 28 de octubre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la convocatoria de la Consulta Popular, mientras que el 6 de abril de 2021, el Consejo General aprobó el plan integral y calendario del ejercicio

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, ha reclamado en varias ocasiones a las autoridades hacendarias por su negativa de otorgar recursos para este ejercicio, pese a que en el presupuesto para 2021 el organismo electoral sufrió un recorte de 870 millones de pesos.

De acuerdo con la ley, compete única y exclusivamente al Instituto promover la difusión y discusión informada de las consultas que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión, a través de los tiempos de radio y televisión que correspondan al propio organismo.

En entrevista con Expansión Política, la consejera Ravel Cuevas expuso que, pese a la limitante de los recursos, la consulta popular cumple con «los estándares mínimos» para garantizar este derecho ciudadano, sin sacrificar –agregó– los parámetros mínimos de certeza que debe cumplir un ejercicio de este tipo.

El consejero Ciro Murayama resaltó por su parte que aunque exista esta negativa de las instancias del Estado mexicano, “una consulta popular es un ejercicio contemplado en la Constitución», y en este caso –agrego–, se hará «en condiciones excepcionales”.

“Acudimos a una consulta popular en condiciones a las que no queríamos acudir, por eso pedimos una ampliación presupuestal que no obtuvimos, y nos obliga a una serie de recortes, que no son dinero que sobraban, sino dinero que habrán de salir de otras funciones de este Instituto. Pero, bueno, se trata de una función que tenemos que cumplir, y cumpliremos”, expresó el consejero electoral Uuc-kib Espadas.