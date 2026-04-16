Raphael regresa triunfal a México tras superar problemas de salud

El legendario cantante Raphael volvió a los escenarios mexicanos con un emotivo concierto en el Auditorio Nacional, donde fue ovacionado por miles de fans tras haber superado problemas de salud que lo obligaron a cancelar su gira el año pasado.

Durante más de dos horas, el llamado “Divo de Linares” ofreció un espectáculo lleno de nostalgia y grandes éxitos como “Mi gran noche”, “Yo soy aquel” y “Escándalo”, que fueron coreados por las más de 10 mil personas presentes, quienes en varias ocasiones se pusieron de pie para aplaudir.

A sus 82 años, Raphael demostró que mantiene intacto su estilo y presencia escénica, con su característico manejo del escenario, gestos elegantes y una conexión única con el público, que lo ha acompañado a lo largo de décadas de trayectoria.

El concierto también incluyó momentos especiales con interpretaciones de clásicos internacionales, así como canciones cargadas de emoción como “Cuando tú no estás”, que provocaron una fuerte respuesta del público.

Visiblemente emocionado, el cantante agradeció el cariño del público mexicano, destacando la importancia que ha tenido el país en su carrera. La noche cerró con una ovación masiva, reafirmando su lugar como una de las grandes figuras de la música en español.