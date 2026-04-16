Familia Aguilar respalda a Ángela y exige freno a rumores en medio de la polémica con Nodal

La familia de Ángela Aguilar emitió un comunicado oficial para desmentir versiones que la vinculan con la reciente polémica en torno a su esposo, Christian Nodal, tras el lanzamiento de su video musical “Un vals”.

En el documento, los Aguilar aclararon que cualquier señalamiento hacia la joven cantante “carece de sustento” y forma parte de especulaciones sin fundamento, además de hacer un llamado a frenar la desinformación y el acoso en redes sociales.

La controversia surgió luego de que el video fuera protagonizado por la modelo Dagna Mata, quien ha sido comparada por usuarios con la cantante argentina Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija, así como con la propia Ángela.

Ante este escenario, la familia Aguilar subrayó que la intérprete se mantiene enfocada en su carrera y proyectos musicales, reiterando que no tiene relación con las narrativas que circulan en redes.

Desde que estalló la polémica, Ángela Aguilar ha mantenido silencio en sus plataformas digitales, mientras su entorno cercano refuerza su respaldo y busca proteger su imagen ante el impacto mediático.