Lucero hace sonrojar a Mijares en el Auditorio Nacional con mensaje de admiración

Un momento lleno de emoción se vivió en el Auditorio Nacional cuando Lucero sorprendió a Manuel Mijares con un discurso que conmovió tanto al artista como a las más de 10 mil personas presentes.

Durante el concierto con el que Mijares celebró 40 años de trayectoria, Lucero subió al escenario como invitada especial y, antes de interpretar “El privilegio de amar”, tomó la palabra para expresar el orgullo que siente por su exesposo, destacando su calidad como artista, padre y ser humano.

El mensaje provocó una ovación inmediata del público, que incluso coreó “¡beso, beso!”, generando un momento de complicidad entre ambos. Lucero respondió con humor, recordando que su historia juntos forma parte del pasado, pero dejando claro el cariño que aún los une.

FOTO: Instagram, vía @oficialmijares

La cantante también resaltó que, pese a su separación, han logrado construir una familia sólida junto a sus hijos, demostrando que su relación evolucionó hacia una dinámica basada en el respeto y la admiración mutua.

El emotivo instante culminó con un beso en la mejilla por parte de Mijares y la interpretación conjunta de su icónico tema, consolidando uno de los momentos más memorables de la noche.