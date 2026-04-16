¡Nodal pierde su propio nombre! Error legal deja su marca en manos de su padre

El cantante Christian Nodal enfrenta una nueva polémica, luego de que se revelara que los derechos sobre su nombre artístico y parte de su carrera profesional están legalmente registrados a nombre de su padre, Jaime González.

De acuerdo con información difundida por la periodista Flor Rubio, el registro fue renovado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), luego de que Jaime González realizara el trámite desde octubre de 2025 y obtuviera la autorización en abril de 2026.

El origen del problema radica en que el padre del artista ya era titular de la marca desde los inicios de su carrera, por lo que tuvo prioridad legal al momento de renovar los derechos. Según especialistas, el equipo de Nodal habría dejado pasar el plazo para realizar el trámite correspondiente.

Esto implica que el intérprete podría seguir utilizando su nombre artístico, pero bajo condiciones establecidas por su padre, quien ahora tendría control sobre diversos aspectos relacionados con su actividad profesional, incluyendo productos musicales y derechos comerciales.

La situación se da en medio de rumores sobre tensiones familiares y conflictos legales, lo que ha intensificado la atención mediática en torno al cantante, sumando un nuevo capítulo a las controversias recientes en su vida personal y artística.