Luto en la música mexicana: F4ll3c3 Lucha Moreno, figura del ranchero y madre de Mimí de Flans

La música mexicana está de luto tras el fallecimiento de Lucha Moreno, reconocida intérprete del género ranchero, quien murió a los 86 años. La noticia fue confirmada por su hija, Mimí Hernández, a través de redes sociales.

Con un emotivo mensaje, Mimí —miembro de Flans— despidió a su madre, destacándola como una mujer fuerte, amorosa y entregada. La cantante expresó que su madre partió en paz, rodeada de amor, dejando una huella imborrable en su familia.

Lucha Moreno inició su carrera en la década de 1950, consolidándose como una de las voces destacadas del género ranchero. A lo largo de su trayectoria, también incursionó en el cine mexicano, participando en diversas producciones durante y después de la época de oro.

Además de su carrera como solista, formó un dueto musical junto a su esposo, José Juan Hernández, con quien compartió escenarios desde la década de 1960, logrando reconocimiento en la escena musical nacional.

Tras darse a conocer la noticia, diversas figuras del espectáculo expresaron sus condolencias, entre ellas Andrea Legarreta y Rocío Banquells, quienes enviaron mensajes de apoyo y solidaridad a Mimí y su familia en este momento difícil.