UAEMéx da la bienvenida a miles de estudiantes al nuevo semestre académico

La Rectora Patricia Zarza Delgado destacó que cada ciclo escolar representa una oportunidad para aprender, crecer y fortalecer la comunidad universitaria.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) inició un nuevo semestre con el regreso de miles de estudiantes a las aulas, laboratorios, talleres y espacios donde se impulsa el conocimiento, la creatividad y la formación profesional.



La rectora de la UAEMéx, Patricia Zarza Delgado, dio la bienvenida a quienes se incorporan por primera vez a la institución, así como a las y los universitarios que continúan con su preparación académica.



A través de un mensaje dirigido a la comunidad universitaria, destacó que cada semestre representa una nueva oportunidad para aprender, crecer y construir nuevas historias dentro de la máxima casa de estudios mexiquense.



Zarza Delgado invitó al alumnado a aprovechar esta etapa para fortalecer sus conocimientos, desarrollar su potencial y participar en una comunidad basada en el respeto, la inclusión y el diálogo.



Asimismo, refrendó el compromiso de la Universidad Autónoma del Estado de México para continuar trabajando en favor de una educación de excelencia, con espacios que impulsen la innovación, la colaboración y el desarrollo integral de las y los estudiantes.



“Les deseo un semestre lleno de aprendizajes, logros y experiencias que enriquezcan su vida académica y personal. Bienvenidas y bienvenidos a la UAEMéx”, expresó la Rectora.