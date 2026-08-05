Delfina Gómez entrega la modernización de la carretera Toluca-Zitácuaro

La obra beneficiará a más de 460 mil habitantes y fortalecerá la movilidad, el comercio y las actividades productivas en siete municipios del Edoméx.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó la modernización de la carretera Toluca-Zitácuaro, una obra estratégica que fortalecerá la conectividad entre el Estado de México, la Ciudad de México y Michoacán, además de favorecer el desarrollo comercial, agropecuario, artesanal y turístico de la región.



Durante la inauguración, la mandataria estatal destacó que el proyecto representa un beneficio directo para más de 460 mil personas y forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en Edoméx”, orientada a mejorar la infraestructura y elevar la calidad de vida de las familias mexiquenses.



Delfina Gómez subrayó que, además de mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado de personas y mercancías, la obra generó más de 2 mil 400 empleos directos e indirectos, impulsando la economía regional. Asimismo, resaltó que su ejecución incorporó acciones para disminuir el impacto ambiental, como el reciclaje de residuos, la instalación de paneles solares, el tratamiento y reutilización de aguas residuales, así como programas de reforestación.



Por su parte, el Secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, informó que la modernización requirió una inversión superior a los 3 mil millones de pesos y se desarrolló en distintas etapas desde mayo de 2023, consolidándose como una de las obras de infraestructura más importantes para la zona.



Los trabajos beneficiarán a los municipios de Toluca, Almoloya de Juárez, Villa Victoria, Villa de Allende, Donato Guerra, Valle de Bravo y Amanalco. Entre las principales acciones destacan la ampliación de la caseta La Hortaliza de 13 a 24 carriles de cobro, mejoras en los entronques La Hortaliza y Amanalco, así como la ampliación a cuatro carriles de diversos tramos de la autopista Toluca-Zitácuaro y la construcción de nuevas estructuras de drenaje y puentes, fortaleciendo la seguridad y eficiencia del corredor carretero.