Toluca impulsa la renovación del Museo del Alfeñique rumbo al Día de Muertos

La modernización busca fortalecer la identidad cultural y consolidar a la ciudad durante la temporada de Día de Muertos.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, dio inicio a la renovación del Museo del Alfeñique, proyecto que busca ofrecer una experiencia cultural y educativa renovada de cara a la próxima Feria y Festival Cultural del Alfeñique, una de las celebraciones más representativas de la capital mexiquense.



Ubicado en la avenida Independencia, en el corazón de la ciudad, el museo será transformado con una nueva propuesta museográfica que permitirá a visitantes locales, nacionales e internacionales conocer la historia del tradicional dulce de alfeñique, su proceso de elaboración, el trabajo de las familias artesanas y su estrecha relación con las festividades del Día de Muertos.



El Gobierno municipal destacó que esta renovación forma parte de las acciones para fortalecer la oferta turística y cultural de Toluca, consolidando al municipio como un referente nacional e internacional durante una de las temporadas con mayor afluencia de visitantes.



Además de preservar una tradición con siglos de historia, el nuevo espacio promoverá actividades informativas y talleres dirigidos a públicos de todas las edades, con el objetivo de difundir el patrimonio cultural de la ciudad y mantener vivas las costumbres que distinguen a la capital mexiquense.



Con este proyecto, el Ayuntamiento refrenda su compromiso con la conservación, promoción y difusión de las expresiones culturales que forman parte de la identidad de Toluca. El Museo del Alfeñique será reinaugurado una vez concluyan los trabajos de renovación.