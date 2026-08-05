Fernando Flores impulsa la educación con entrega de tabletas a estudiantes de Metepec

Reconoció el esfuerzo de alumnas y alumnos egresados de primaria.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, encabezó la entrega de tabletas electrónicas a estudiantes que concluyeron sus estudios de nivel primaria en las escuelas Gustavo Baz Prada y Cuauhtémoc, como parte de las acciones para fortalecer el acceso a herramientas tecnológicas que contribuyan a su formación académica.



Durante el acto, el alcalde felicitó a las y los alumnos por este importante logro, al reconocer el esfuerzo y dedicación que los llevó a culminar una etapa fundamental de su educación.



Fernando Flores expresó que estos dispositivos buscan convertirse en una herramienta de apoyo para que las y los estudiantes enfrenten con mayores oportunidades los retos de su siguiente nivel educativo, al tiempo que los motivó a continuar preparándose y aprovechar la tecnología como aliada de su aprendizaje.



Con esta entrega, el Gobierno de Metepec refrenda su compromiso con la educación, promoviendo acciones que favorezcan el desarrollo académico de la niñez y el acceso a recursos tecnológicos que impulsen una formación de mayor calidad.