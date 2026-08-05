Arranca “Diverti SUTEYM 2026” para impulsar convivencia y aprendizaje entre familias sindicalizadas

El curso de verano reúne a niñas y niños con actividades recreativas, educativas y deportivas durante el periodo vacacional.

Con el objetivo de brindar espacios de convivencia, aprendizaje y recreación para las familias de las personas servidoras públicas, el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM) dio inicio al curso de verano “Diverti SUTEYM 2026”.



El arranque de actividades fue encabezado por Herminio Cahue Calderón, secretario general del SUTEYM, en la Unidad Deportiva del Servidor Público Mexiquense, donde destacó la importancia de generar espacios que fortalezcan la integración familiar y el bienestar de la niñez.



Durante la inauguración, el dirigente estatal invitó a las niñas y niños participantes a disfrutar esta experiencia, convivir sanamente y aprovechar cada una de las actividades preparadas para este periodo vacacional.



Por su parte, César Trejo Mondragón, secretario de Acción Juvenil y responsable del curso, agradeció la confianza de las familias sindicalizadas y destacó que estas acciones reflejan el compromiso de la organización con el bienestar de sus agremiados.



“Diverti SUTEYM 2026” se desarrolla del 3 al 21 de agosto e incluye actividades recreativas, deportivas y de aprendizaje enfocadas en fomentar valores, compañerismo y desarrollo integral de las y los participantes.



El SUTEYM destacó que impulsar espacios para la niñez representa una inversión en el futuro y una muestra del compromiso permanente con las familias de sus integrantes.