GEM fortalece protección animal con jornadas médicas para perros y gatos en situación de calle

Además impulsa campañas de vacunación, desparasitación y esterilización en beneficio de los seres sintientes y la salud pública.

Con el objetivo de promover el bienestar animal y fortalecer la salud pública, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), puso en marcha acciones conjuntas para ampliar las jornadas de atención médica dirigidas a perros y gatos en situación de calle.



Mediante un convenio de colaboración, las instituciones impulsarán campañas de vacunación, desparasitación y esterilización en distintos municipios mexiquenses, con el respaldo de ayuntamientos, las 19 Jurisdicciones Sanitarias del ISEM y organizaciones de la sociedad civil.



La Secretaria de Salud, Celina Castañeda de la Lanza, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno estatal para fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y atender una problemática derivada del abandono y la falta de cuidados adecuados.



Por su parte, la titular de CEPANAF, Alma Tapia Maya, resaltó que la protección de los seres sintientes representa una prioridad dentro de las políticas públicas de la entidad, al señalar que el cuidado digno de los animales también contribuye a mejorar las condiciones de salud de la población.



Como parte del arranque de esta estrategia, se realizó una mega jornada de vacunación antirrábica y esterilización en el Centro Cívico Santa Clara, en Ecatepec, con la participación de personal especializado del ISEM y de la Jurisdicción Sanitaria municipal.