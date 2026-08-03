Edoméx y CDMX reforzarán la seguridad y ampliarán capacidades tecnológicas: Horacio Duarte

Las autoridades sostuvieron una reunión en el C5 de Toluca, consolidando estrategias contra el homicidio, el robo de vehículos, la extorsión y el despojo.

En seguimiento a la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México reforzaron la coordinación metropolitana mediante una reunión de trabajo celebrada en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca.



El encuentro fue encabezado por el Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares; el Secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo; y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quienes revisaron los avances en materia de seguridad y acordaron fortalecer las acciones conjuntas para combatir delitos de alto impacto en la zona metropolitana.



Durante la reunión se analizaron estrategias para reforzar los operativos en zonas limítrofes, ampliar las labores de inteligencia y consolidar una estrategia regional enfocada en la reducción del homicidio doloso, el robo de vehículos, la extorsión y el despojo, además de impulsar el intercambio de información y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas entre ambas entidades.



Como parte de la visita, la comitiva conoció las nuevas herramientas tecnológicas del C5 del Estado de México, entre ellas CeCi, un robot humanoide con inteligencia artificial, y K7, un perro robótico, equipos diseñados para apoyar en labores de videovigilancia, monitoreo y atención de emergencias, como parte del proceso de modernización de la infraestructura de seguridad.



Horacio Duarte Olivares destacó la importancia del trabajo conjunto entre los gobiernos estatales y reconoció la colaboración de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján; del Secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto Romero; así como de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de ambas entidades, al señalar que la coordinación es fundamental para fortalecer la paz en la región.



Por su parte, Cristóbal Castañeda Camarillo subrayó que la prioridad del Gobierno del Estado de México es sumar esfuerzos con la Ciudad de México para brindar mayor seguridad a las familias, mediante operativos coordinados e inteligencia compartida.



En el primer semestre del año, el Estado de México reportó una disminución de 30.18 por ciento en los delitos de alto impacto, destacando reducciones en homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículo con violencia, resultados que respaldan el fortalecimiento de la coordinación metropolitana en materia de seguridad.