Coyoacán fortalece coordinación institucional con nueva sesión de Concejo y estrategia de seguridad

Giovani Gutiérrez encabezó los trabajos de gobierno y seguridad con autoridades locales y federales.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, encabezó la 18ª Sesión Ordinaria de Concejo de la Alcaldía, donde junto con las y los concejales revisó y aprobó propuestas orientadas a fortalecer las acciones de gobierno en la demarcación.



El edil destacó que la administración trabaja de manera coordinada y permanente con los distintos sectores de la sociedad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los coyoacanenses, dejando de lado diferencias ideológicas y priorizando las necesidades de la población.



Como parte de la agenda de trabajo, Gutiérrez Aguilar también encabezó el Gabinete de Seguridad de Coyoacán, con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, fuerzas federales y corporaciones capitalinas.



Durante la reunión se revisaron las acciones de la estrategia “Escudo Coyoacán”, implementada para reforzar la prevención del delito y salvaguardar la integridad de vecinos, comerciantes y visitantes de la alcaldía.



En los trabajos participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Fiscalía General de Justicia capitalina y Policía de Investigación, así como diversas dependencias locales.



El alcalde señaló que Coyoacán mantiene una agenda permanente de coordinación para fortalecer la seguridad y atender los principales retos de la demarcación.