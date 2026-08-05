Croquetmanía reúne 93 toneladas de alimento para lomitos y michis del Edoméx

La campaña estatal logró una histórica colecta con apoyo de instituciones, empresas, ayuntamientos y miles de ciudadanos.

La solidaridad de las familias mexiquenses permitió que la campaña “Croquetmanía” lograra reunir 93 toneladas de alimento para perros y gatos, además de cobijas, camas, transportadoras, juguetes, artículos de higiene y diversos insumos destinados al cuidado de animales en situación vulnerable.



La iniciativa, coordinada por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) y Mexiquense Televisión, contó con la participación de dependencias estatales, organismos públicos, ayuntamientos, instituciones, empresas y ciudadanía.



Los apoyos recaudados serán destinados a fortalecer la atención de lomitos y michis rescatados o bajo resguardo, contribuyendo a su alimentación, recuperación y bienestar mientras encuentran un hogar.



La Cepanaf destacó que cada donativo representa una muestra de empatía y compromiso con los seres sintientes, al fortalecer una cultura de respeto y protección animal en la entidad.



Entre las instituciones participantes estuvieron el Congreso del Estado de México, la Secretaría del Bienestar, el OSFEM, la Secretaría de Salud, la Consejería Jurídica, el DIFEM y diversos ayuntamientos, quienes impulsaron la participación ciudadana.



El Gobierno del Estado de México reconoció la respuesta de la población y aseguró que continuará promoviendo acciones para consolidar a la entidad como referente nacional en bienestar animal.