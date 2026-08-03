Benito Juárez impulsa el sueño olímpico: México define a sus gimnastas rumbo a Dakar 2026

El Deportivo Benito Juárez fue sede del Selectivo Nacional de Gimnasia Artística Femenil donde se eligió al equipo mexicano que competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La alcaldía Benito Juárez fue escenario del proceso selectivo que definió a las gimnastas mexicanas que representarán al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de una competencia nacional de alto nivel en el Deportivo Benito Juárez.



Un total de 16 atletas provenientes de ocho entidades del país participaron en el selectivo para buscar las tres plazas olímpicas disponibles para México en la disciplina de gimnasia artística femenil.



Tras la evaluación, la Federación Mexicana de Gimnasia designó como representantes nacionales a Francia Yoshuany Zolozábal López, del Estado de México; Sophia García Hernández, de Jalisco; y Camila Lizeth Valdespino Ruiz, del Estado de México.



Como reservas quedaron Renata Ramírez Núñez, de Morelos, y Daniela González Gutiérrez, de Nuevo León.



La directora técnica nacional de Gimnasia Artística Femenil, Aída Isabel Morán Moguel, destacó la importancia de realizar este proceso en instalaciones de calidad y reconoció que México es uno de los pocos países del continente que consiguió tres plazas para esta justa juvenil.



El selectivo se desarrolló bajo estándares internacionales con la participación de 16 jueces especializados, incluyendo expertos con experiencia en Juegos Olímpicos, y contempló las pruebas de salto a caballo, barras asimétricas, viga de equilibrio y manos libres.



Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se realizarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal, donde las jóvenes atletas buscarán representar a México y continuar con el crecimiento de la gimnasia nacional.