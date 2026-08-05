Zacatecas apuesta por la educación con inversión superior a 96 mil mdp: David Monreal

El Gobierno fortalece apoyos escolares, becas y programas de infraestructura para beneficiar a estudiantes de los 58 municipios.

Con una inversión acumulada de 96 mil 683 millones de pesos durante cinco años, el gobernador David Monreal Ávila destacó que la educación se mantiene como una de las principales prioridades de su administración, con acciones enfocadas en garantizar mejores condiciones para niñas, niños y jóvenes zacatecanos.



El mandatario estatal informó que este lunes inició la dispersión de la beca “Rita Cetina” para estudiantes de primaria, con una inversión cercana a 300 millones de pesos y un apoyo único de 2 mil 500 pesos por alumna y alumno, beneficio que se suma a la entrega gratuita de mochilas, útiles escolares, uniformes y calzado.



Monreal Ávila señaló que el gasto educativo durante el periodo 2021-2026 supera en 42 por ciento al registrado en la administración anterior y resaltó que los recursos han permitido fortalecer los salarios del magisterio, mejorar la infraestructura escolar y ampliar los programas de apoyo.



Como parte de esta estrategia, Zacatecas avanzará hacia un esquema de beca universal para estudiantes desde primaria hasta educación profesional, además de la puesta en marcha del programa “Transformando tu escuela”, que contempla la rehabilitación de espacios educativos, equipamiento, mobiliario, tecnología y mejoras en instalaciones.



En materia de apoyos escolares, se informó que serán entregadas 264 mil 724 mochilas para estudiantes de primaria y secundaria, con una inversión superior a 101 millones de pesos, con la meta de que estén disponibles antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.



Asimismo, el programa Apoyos Educativos para el Bienestar acumula una inversión de más de 691 millones de pesos en cinco años, beneficiando a estudiantes de los 58 municipios mediante la entrega de útiles, uniformes y calzado escolar.