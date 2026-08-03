AIFA INGRESA POR PRIMERA VEZ AL TOP 10 DE AEROPUERTOS CON MAYOR TRÁFICO INTERNACIONAL EN MÉXICO

Registró un crecimiento anual de 20.1% en pasajeros internacionales durante junio de 2026, consolidando su expansión y fortaleciendo su conectividad aérea.

A cuatro años de su inauguración, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) alcanzó un nuevo hito al incorporarse por primera vez al Top 10 de los aeropuertos con mayor tráfico internacional en México, de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Durante junio de 2026, la terminal movilizó 35 mil 898 pasajeros internacionales, lo que representó un incremento anual de 20.1% respecto al mismo mes del año anterior y le permitió superar al aeropuerto de Tulum en este indicador. Asimismo, entre enero y junio acumuló 181 mil 400 viajeros internacionales, reflejando el crecimiento sostenido de sus operaciones.

Aunque el volumen de pasajeros aún se encuentra por debajo de los principales aeropuertos del país, como el AICM, Cancún y Guadalajara, el AIFA registró el tercer mayor crecimiento porcentual entre las diez terminales con más tráfico internacional, solo detrás de Querétaro y Morelia.

Desde el inicio de operaciones, el 21 de marzo de 2022, el aeropuerto ha mantenido una tendencia ascendente. En su primer año movilizó poco más de 912 mil pasajeros, mientras que para marzo de 2026 ya acumulaba 18.6 millones de usuarios, respaldado por una estrategia orientada a ampliar la conectividad nacional e internacional.

El fortalecimiento de la infraestructura de acceso también ha contribuido a este desempeño. La conexión mediante el Tren Felipe Ángeles, que enlaza Buenavista con la terminal en aproximadamente 50 minutos, ha facilitado el traslado de pasajeros y reforzado la integración del aeropuerto con distintos sistemas de transporte público.

Actualmente, el AIFA opera vuelos internacionales hacia destinos como Bogotá, Medellín, Cartagena, La Habana, Punta Cana, Santo Domingo y Caracas, además de mantener proyectos para ampliar su red de rutas, particularmente hacia Estados Unidos. Con estos resultados, la terminal continúa consolidándose como una opción dentro del sistema aeroportuario nacional y fortalece su presencia en el mercado internacional.

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