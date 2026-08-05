Nuevas líneas de cablebús transformarán la movilidad en la CDMX: Clara Brugada

Las Líneas 4, 5 y 6 reducirán tiempos de traslado y llevarán transporte moderno a zonas altas y periféricas de la capital.

Las nuevas líneas del Cablebús en la Ciudad de México serán una realidad y representarán una transformación en la movilidad para miles de habitantes de zonas alejadas, aseguró la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al presentar los avances de los proyectos que conectarán cinco alcaldías de la capital.



La mandataria capitalina informó que las Líneas 4, 5 y 6 del Cablebús contarán con una inversión superior a 17 mil millones de pesos y beneficiarán diariamente a más de 200 mil personas, principalmente habitantes de colonias, barrios y pueblos originarios que durante años han enfrentado largos tiempos de traslado.



Brugada Molina destacó que estas obras buscan combatir la llamada “pobreza de tiempo”, al reducir horas de viaje y garantizar un transporte público más rápido, seguro y eficiente para quienes viven en las zonas altas y periféricas de la ciudad.



Los proyectos contemplan la construcción de aproximadamente 40 kilómetros de infraestructura, más de 100 mil metros cuadrados de obra y actualmente registran un avance del 20 por ciento, con la expectativa de alcanzar el 40 por ciento al cierre del año.



La Línea 4 conectará la zona alta de Tlalpan, en el Pedregal de San Nicolás, con Metro Universidad; la Línea 5 enlazará Álvaro Obregón y Magdalena Contreras con Mixcoac, convirtiéndose en la más larga del mundo con cerca de 16 kilómetros; mientras que la Línea 6 comunicará Milpa Alta con Tláhuac.



El Gobierno capitalino informó que las obras incluyen una inversión de 4 mil 700 millones de pesos para la Línea 4, 7 mil 800 millones para la Línea 5 y 4 mil 800 millones para la Línea 6, con tiempos estimados de ejecución de entre dos y dos años y medio.



Asimismo, la administración local destacó que antes de iniciar los trabajos se realizaron siete consultas con pueblos y barrios originarios, garantizando la participación ciudadana y la aprobación de las comunidades donde se desarrollarán las estaciones.



La jefa de Gobierno subrayó que el objetivo es llevar infraestructura de calidad a las zonas que históricamente han tenido menor acceso a servicios de movilidad y avanzar hacia una ciudad con mayor justicia territorial.