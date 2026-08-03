Sheinbaum impulsa el rescate de la salud pública con nuevo Hospital Regional del IMSS en Oaxaca

La construcción del Hospital General Regional del IMSS y del nuevo hospital del IMSS Bienestar fortalecerá el acceso universal a los servicios médicos en la entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el inicio de la construcción del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, y anunció la edificación de un nuevo Hospital del IMSS Bienestar, acciones que forman parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer el sistema nacional de salud y consolidar el acceso universal a los servicios médicos.



La mandataria destacó que el rescate de la salud pública es una prioridad de su administración y recordó que la meta del sexenio es construir 9 mil nuevas camas hospitalarias en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, además de fortalecer la atención en los centros de salud de todo el país.



Sheinbaum explicó que el proyecto Ciudad Salud “Ñuu tata” integrará hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar para avanzar hacia un Servicio Universal de Salud, que permita a la población recibir atención médica sin importar su derechohabiencia. Asimismo, informó que el proceso de credencialización de este modelo ya comenzó y suma alrededor de dos millones de adultos mayores registrados.



El nuevo Hospital General Regional del IMSS contará con 530 camas, 53 consultorios, 57 especialidades médicas y equipamiento de alta tecnología, con capacidad para atender a más de un millón de habitantes de Oaxaca. Entre los servicios que ofrecerá destacan Biología Molecular, Medicina Nuclear, Oncología Quirúrgica y Neurocirugía, especialidades que por primera vez estarán disponibles en el IMSS de la entidad.



Durante la gira de trabajo también se dieron a conocer inversiones complementarias en infraestructura hidráulica y desarrollo social para Oaxaca, con recursos destinados a obras de agua potable, saneamiento y mejoramiento urbano, con el objetivo de fortalecer el bienestar de las comunidades y el desarrollo integral de la entidad.