Clara Brugada lanza advertencia contra el despojo: “En la Ciudad de México habrá cero tolerancia”

Anunció nuevas acciones para combatir este delito; destacó inversión para mejorar unidades habitacionales capitalinas.

Durante la entrega de obras de rehabilitación del programa OTOCH en unidades habitacionales de la alcaldía Iztapalapa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que su administración mantendrá una política de cero tolerancia al despojo de viviendas y reforzará las acciones para proteger el patrimonio de las familias capitalinas.



La mandataria aseguró que el Gobierno de la Ciudad no permitirá que los hogares se conviertan en negocios criminales y destacó que, desde el inicio de su administración, se creó el Gabinete contra el Despojo y se impulsaron reformas para endurecer las sanciones contra este delito, logrando la restitución o aseguramiento de cerca de 300 inmuebles.



Brugada Molina adelantó que la próxima semana presentará nuevas medidas para fortalecer la estrategia y garantizar una atención más rápida ante posibles casos de despojo.



En el marco del programa OTOCH, la jefa de Gobierno resaltó que su administración ha destinado mil 200 millones de pesos en dos años para intervenir 4 mil 388 unidades habitacionales, con acciones enfocadas en mejorar infraestructura, seguridad y convivencia comunitaria.



Entre los trabajos realizados destacan la instalación de más de 15 mil luminarias, la impermeabilización de más de 443 mil metros cuadrados, rehabilitación de escaleras, pintura de conjuntos habitacionales y acciones de protección civil como la entrega de mochilas de vida y detectores de gas.



Durante la jornada, la funcionaria entregó la rehabilitación de cuatro unidades habitacionales en Iztapalapa. En la Unidad Habitacional Cuitláhuac se invirtieron más de 6 millones de pesos para mejorar 68 edificios, áreas comunes, espacios deportivos e iluminación, en beneficio de más de 3 mil habitantes.



El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, informó que el presupuesto del programa OTOCH aumentó de 270 millones de pesos en 2025 a más de 600 millones en 2026, con el objetivo de fortalecer el mantenimiento de los conjuntos habitacionales y promover la organización vecinal.