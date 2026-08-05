CDMX fortalece alianza ambiental metropolitana para proteger agua, bosques y aire del Valle de México

Gobiernos de la región impulsan acciones conjuntas contra los retos ambientales y el cambio climático.

La Ciudad de México reforzó su estrategia de coordinación ambiental con entidades vecinas para enfrentar los principales desafíos ecológicos del Valle de México, como la protección de bosques, la gestión del agua, la calidad del aire y los efectos del cambio climático.



Durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó la importancia de fortalecer una gobernanza regional, al señalar que los problemas ambientales no reconocen fronteras administrativas.



Acompañada por la secretaria del Medio Ambiente capitalina, Julia Álvarez Icaza Ramírez, la mandataria señaló que la protección de los recursos naturales debe abordarse mediante acciones coordinadas entre la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.



Brugada Molina destacó que la gestión del agua requiere una visión metropolitana, debido a que las entidades comparten cuencas, acuíferos y riesgos derivados del cambio de uso de suelo. De igual manera, resaltó que la calidad del aire sólo puede mejorar con estrategias conjuntas.



Como parte de los acuerdos, se planteó impulsar un Plan Metropolitano de Movilidad y Acción Climática, además de realizar una jornada de reforestación en zonas limítrofes entre la Ciudad de México y el Estado de México para fortalecer la conectividad ecológica.



Durante la sesión también se aprobó la actualización de la Zona Metropolitana del Valle de México, que ahora integrará 84 municipios y alcaldías, así como la incorporación formal del Gobierno de Morelos al Consejo y el inicio de la consulta pública para actualizar el Programa de Ordenación Metropolitana.