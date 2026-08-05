IEEM fortalece espacios de apoyo a la maternidad con su lactario institucional

El espacio garantiza condiciones seguras, cómodas e higiénicas para que servidoras públicas y usuarias ejerzan su derecho a la lactancia durante su estancia en el Instituto.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) refrenda su compromiso con la creación de entornos laborales incluyentes mediante su lactario institucional, un espacio diseñado para favorecer la conciliación entre maternidad y trabajo.



Desde su inauguración en 2015, el Lactario del IEEM se convirtió en uno de los primeros espacios habilitados dentro de una institución pública mexiquense para brindar apoyo a las mujeres en periodo de lactancia, en cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la promoción, protección y apoyo de esta práctica.



Ubicado en la planta baja del edificio central del Instituto, el espacio cuenta con mobiliario y equipo adecuado como refrigerador, sillones, lavabo, mesa de apoyo, esterilizador de biberones, cambiador de pañales y material informativo sobre técnicas de amamantamiento.



Este lugar permite que las servidoras públicas y usuarias del IEEM puedan alimentar a sus hijas e hijos o realizar la extracción y conservación de leche materna durante su jornada laboral o mientras permanecen en las instalaciones del organismo electoral.



El Instituto destacó que estas acciones forman parte de una política permanente para impulsar ambientes laborales con perspectiva de género, libres de discriminación y que reconozcan la importancia de garantizar los derechos de las mujeres y de la primera infancia.