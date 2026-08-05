Guerrero impulsa ganadería de excelencia con tecnología y mejora genética: Evelyn Salgado

La gobernadora destacó una inversión superior a 57 mdp para fortalecer al sector pecuario durante la Exposición Nacional de Ganado Cebú en Acapulco.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda refrendó el compromiso de su administración con el fortalecimiento del sector ganadero de Guerrero, al inaugurar la 62 Edición de la Exposición Nacional de Ganado Cebú, donde destacó los avances en tecnología, sanidad y mejoramiento genético.



La mandataria estatal señaló que, mediante nuevas herramientas tecnológicas y estrategias de reproducción, Guerrero ha logrado acelerar procesos de mejora genética que anteriormente podían tardar hasta una década, permitiendo obtener ejemplares de mayor calidad y fortalecer la producción ganadera.



Como parte de estas acciones, informó que durante el último año se realizó la transferencia de más de 500 embriones, además de impulsar programas de repoblamiento, control sanitario y prevención del gusano barrenador en coordinación con autoridades federales.



Salgado Pineda destacó que estos esfuerzos representan una inversión superior a 57 millones de pesos, destinados al fortalecimiento genético del ganado, construcción de corrales de manejo y mejores condiciones para productores de las regiones Costa Chica, Costa Grande y Tierra Caliente.



La gobernadora resaltó que Guerrero avanzó del octavo al cuarto lugar nacional en ganado de registro, resultado del trabajo conjunto entre autoridades y productores para consolidar una actividad más competitiva y productiva.



Durante el evento, representantes del sector reconocieron el respaldo del Gobierno estatal y la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones del campo guerrerense.