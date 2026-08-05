Ricardo Moreno fortalece la atención con perspectiva de género en Toluca

Se capacita a servidores públicos en atención con enfoque de género, promover la igualdad sustantiva y prevenir la violencia contra las mujeres.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, reforzó las acciones para consolidar una atención institucional con perspectiva de género mediante la capacitación de personal de distintas dependencias municipales, con el propósito de garantizar servicios públicos más eficientes, empáticos y libres de estereotipos.



Como parte de esta estrategia, se llevó a cabo el proceso de Alineación, Capacitación y Evaluación en el Estándar de Competencia EC1610 “Atención a la denuncia con enfoque de género”, dirigido a las y los servidores públicos responsables de brindar atención a la ciudadanía.



En la jornada participaron 25 integrantes del Instituto Municipal de la Mujer, la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, la Secretaría del Ayuntamiento, la Contraloría Municipal y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes fortalecieron sus competencias para respaldar las acciones derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio correspondiente al ejercicio fiscal 2026.



El Gobierno municipal destacó que la profesionalización permanente del personal representa una herramienta fundamental para ofrecer respuestas institucionales oportunas, con sensibilidad y enfoque de derechos humanos, fortaleciendo el acceso de las mujeres a servicios públicos de calidad.



Con estas acciones, el Ayuntamiento de Toluca, a través del Instituto Municipal de la Mujer, reafirma su compromiso con el impulso de políticas públicas orientadas a promover la igualdad sustantiva, prevenir la violencia de género y fortalecer las capacidades institucionales para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.