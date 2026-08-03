Mara Lezama impulsa espacios deportivos en Cobach Señor

La gobernadora Mara Lezama inauguró el nuevo domo del Colegio de Bachilleres Plantel Señor, una obra que permitirá mejorar las condiciones para el desarrollo deportivo, académico y recreativo de más de 200 estudiantes.
Durante la entrega del espacio, la mandataria estatal convivió con las y los alumnos, a quienes entregó balones y anunció la dotación de material deportivo para impulsar disciplinas como fútbol, básquetbol y voleibol.
La obra contempla un domo de más de 500 metros cuadrados, además de la rehabilitación de la cancha de básquetbol, con el objetivo de brindar instalaciones dignas que fomenten la convivencia y los estilos de vida saludables dentro de la comunidad estudiantil.
Mara Lezama exhortó a las juventudes a tomar decisiones positivas para su bienestar y mantenerse alejadas de las drogas, el alcohol y cualquier conducta que pueda afectar su desarrollo personal y familiar.
“Queremos que lleven una vida sana, que le digan sí al deporte, no a la violencia, no al machismo, no al clasismo y no al racismo”, expresó la Gobernadora al destacar que estos espacios representan oportunidades para fortalecer la formación integral de las nuevas generaciones.
En el evento participaron autoridades educativas y municipales, quienes refrendaron el compromiso de continuar impulsando infraestructura que genere mejores oportunidades para las y los estudiantes de Quintana Roo.