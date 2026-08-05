Sheinbaum fortalece la transparencia y amplía el acceso a la información pública

Se publicarán mensualmente los contratos públicos y reforzará la Plataforma Nacional de Transparencia para garantizar mayor apertura y rendición de cuentas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para fortalecer la transparencia en todas las entidades del Gobierno de México, con el propósito de garantizar el acceso a la información pública mediante el fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y la ampliación de los mecanismos de rendición de cuentas.



Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que el nuevo decreto establece lineamientos claros sobre la información que deberá hacerse pública, evitando que su difusión quede sujeta al criterio de los servidores públicos. Asimismo, anunció que en un plazo de un mes se reforzará la Plataforma Nacional de Transparencia y que, a partir de entonces, se publicarán de manera mensual todos los contratos públicos del Gobierno Federal.



La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que la estrategia contempla cuatro ejes principales: la publicación mensual de las contrataciones públicas; la difusión de información financiera, operativa y contractual de las filiales de Pemex y la CFE; el fortalecimiento de la transparencia en los procesos de fiscalización y auditoría; y la invitación a que estados, municipios y otros poderes adopten estas medidas para fortalecer la apertura gubernamental.



Además, informó que la Plataforma Nacional de Transparencia ya incorpora mejoras para facilitar la consulta y descarga de información, y que en un máximo de 30 días hábiles se integrarán nuevos contenidos de interés público con formatos más accesibles y actualizados.



El decreto también prevé simplificar los criterios para la reserva de información por razones de interés público y seguridad nacional, privilegiando que ésta sea temporal y que, cuando sea posible, se difundan versiones públicas. Estas acciones formarán parte de las iniciativas que el Ejecutivo Federal impulsa para fortalecer la Ley General de Transparencia y consolidar una política de máxima publicidad en el ejercicio de los recursos públicos.