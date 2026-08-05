Manuel Vilchis entrega apoyos alimentarios, fortaleciendo a las familias de Zinacantepec

Los apoyos alimentarios contribuyen a la economía familiar y refuerzan la cercanía del Gobierno municipal con la ciudadanía.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, dio continuidad a la entrega del Programa Social Alimentario “Juntos, Repartiendo Logros”, mediante recorridos por diversas comunidades del municipio, con el propósito de fortalecer la economía de las familias y acercar los apoyos a quienes más los necesitan.



Como parte de esta jornada, el alcalde visitó el Barrio de Santa María, la colonia Las Culturas, el Barrio de La Veracruz y San Antonio Buenavista, donde entregó de manera directa los apoyos alimentarios y convivió con vecinas y vecinos para conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes.



Manuel Vilchis destacó que cada entrega representa un compromiso cumplido con la población y reafirma la visión de un gobierno cercano, que escucha y responde con acciones concretas en beneficio de las familias zinacantepequenses.



El presidente municipal agradeció el respaldo de las y los regidores, así como del personal que participa en la distribución de los apoyos, y aseguró que el programa continuará recorriendo las distintas comunidades para garantizar que los beneficios lleguen a quienes más los requieren.



Zinacantepec refrenda su compromiso de impulsar programas sociales que fortalezcan el bienestar de la población y contribuyan al desarrollo de las comunidades del municipio.