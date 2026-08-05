LOS TRABAJADORES SON CLAVE PARA LA GOBERNABILIDAD DEL PAÍS: ROSA ICELA

La secretaria de Gobernación reconoció la unidad de la FSTSE y reiteró el compromiso del Gobierno de México de atender las demandas del sector.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que los trabajadores al servicio del Estado desempeñan un papel fundamental para la gobernabilidad y la estabilidad del país, al reconocer su compromiso y vocación de servicio durante un encuentro con dirigentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).



Durante la reunión con el presidente nacional de la FSTSE, Marco Antonio García Ayala, y representantes de los 87 sindicatos federados, la titular de la SEGOB aseguró que el Gobierno de México mantiene una relación de diálogo y colaboración con la organización sindical, al considerar prioritario escuchar y atender las demandas de los servidores públicos.



Rodríguez destacó la unidad que prevalece al interior de la Federación y reconoció el trabajo de Marco Antonio García Ayala para fortalecer los acuerdos entre las distintas dirigencias sindicales. Asimismo, señaló que el Gobierno de la República continuará impulsando una política de entendimiento con la FSTSE y respaldó la labor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como un mecanismo para privilegiar la conciliación y el diálogo laboral.



En su intervención, Marco Antonio García Ayala agradeció la visita de la secretaria de Gobernación y reiteró el compromiso de la Federación con las instituciones del país. Además, solicitó hacer llegar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el reconocimiento de los sindicatos federados a su administración y la petición de sostener un encuentro para refrendar el respaldo de la organización a instituciones como el ISSSTE y el FOVISSSTE.



Como parte de la jornada, Rosa Icela Rodríguez y la dirigencia nacional de la FSTSE inauguraron el nuevo Salón de Plenos “Presidentes” y encabezaron la develación de los retratos de quienes han presidido la Federación, en un acto que también contó con la participación de autoridades del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, del INESAP y representantes sindicales.