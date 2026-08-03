Cursos de Verano en Mexicaltzingo fortalecen valores de niñas y niños participantes: Saray Benítez

El Gobierno municipal premió la puntualidad, disciplina y compromiso de las y los asistentes.

El Gobierno municipal de Mexicaltzingo, encabezado por la presidenta municipal Saray Benítez Espinosa, impulsa actividades que contribuyen al desarrollo integral de niñas y niños mediante los Cursos de Verano, donde además de promover la convivencia y la recreación se fortalecen valores como la puntualidad, el respeto, la empatía, la disciplina y la responsabilidad.



Durante estas actividades, las y los participantes demostraron compromiso y entusiasmo en cada jornada, con el acompañamiento de madres y padres de familia, quienes contribuyeron al cumplimiento de los objetivos de este programa.



Como reconocimiento a su esfuerzo, buen comportamiento y constancia, niñas y niños destacados recibieron boletos para disfrutar del encuentro entre Toluca y Necaxa, incentivo que busca motivarlos a continuar desarrollando hábitos positivos y dando lo mejor de sí en sus actividades.



La administración municipal destacó que la formación de la niñez va más allá de las actividades recreativas, ya que estos espacios permiten fortalecer habilidades sociales, fomentar valores y generar experiencias que contribuyen a su crecimiento personal.



Con estas acciones, el Gobierno de Mexicaltzingo refrenda su compromiso de impulsar programas que favorezcan el bienestar y desarrollo de las nuevas generaciones.