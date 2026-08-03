García Harfuch reconoce vocación y compromiso de nuevos oficiales de la Armada de México

Participó como padrino de la Generación 2022-2026 de la Heroica Escuela Naval Militar y destacó su papel en el fortalecimiento de la seguridad nacional.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, participó como padrino de la Generación 2022-2026 de la Heroica Escuela Naval Militar durante la tradicional Cena-Baile celebrada en Antón Lizardo, Veracruz, donde reconoció la vocación de servicio, disciplina y compromiso de las y los guardiamarinas que en los próximos días iniciarán su carrera como oficiales de la Armada de México.



Acompañado por el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, así como autoridades navales, militares y civiles, García Harfuch destacó que servir al país implica asumir una responsabilidad mayor, basada en el profesionalismo, la integridad y el compromiso de proteger la vida y la seguridad de las familias mexicanas.



Durante su mensaje, el titular de la SSPC afirmó que la Heroica Escuela Naval Militar forma mujeres y hombres con liderazgo, carácter y valores, preparados para enfrentar los retos que demanda la defensa de la soberanía nacional y el combate a la delincuencia. Asimismo, reconoció el respaldo de las familias, docentes e instructores en la formación de esta nueva generación de oficiales.



García Harfuch resaltó la labor de la Secretaría de Marina dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, al señalar que su participación en tareas de inteligencia, investigación y operaciones ha permitido importantes resultados, entre ellos el aseguramiento de cerca de 80 toneladas de cocaína en mares mexicanos durante la presente administración, debilitando la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales.



También subrayó que la coordinación entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades estatales ha contribuido a reducir en 48 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos desde el inicio de la administración, lo que representa 41 víctimas menos cada día.



Finalmente, el secretario exhortó a las y los nuevos oficiales a portar el uniforme con honor, humildad y responsabilidad, recordándoles que la confianza de la ciudadanía se construye diariamente con disciplina, servicio y ejemplo. Asimismo, reconoció el liderazgo del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y destacó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la Secretaría de Marina continúa siendo la institución de seguridad con mayor nivel de confianza entre la población.