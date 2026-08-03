Delfina Gómez impulsa obras por más de 131 mdp; fortalecen movilidad y seguridad en Naucalpan y Tlalnepantla

Hizo entrega del nuevo Sendero Mexiquense e inició la reconstrucción de la Vía Gustavo Baz.

Como parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en el Estado de México”, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó un nuevo Sendero Mexiquense del programa Caminemos Seguras en Naucalpan e inició la reconstrucción de nueve kilómetros de la Vía Gustavo Baz, acciones que representan una inversión conjunta superior a 131 millones de pesos para fortalecer la movilidad, recuperar espacios públicos y mejorar la seguridad de las familias mexiquenses.



En Naucalpan, la mandataria estatal inauguró el mejoramiento urbano de la avenida Jardines de San Mateo, donde se destinaron 10.8 millones de pesos para intervenir mil 500 metros de vialidad con perspectiva de género, beneficiando de manera directa a 24 mil 527 personas y generando 140 empleos directos e indirectos.



La obra incluyó la construcción de banquetas de concreto hidráulico, rampas de acceso universal, instalación de más de 80 luminarias LED, colocación de bolardos y boyas metálicas, señalización vial y acciones para mejorar la accesibilidad y seguridad de quienes transitan diariamente por esta zona, especialmente estudiantes y mujeres que utilizan la vialidad en horarios nocturnos.



Durante el evento, la Gobernadora destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración para recuperar espacios públicos, mejorar la infraestructura urbana y construir entornos más seguros e incluyentes para mujeres, niñas, adolescentes y familias mexiquenses.



Posteriormente, en Tlalnepantla, Delfina Gómez dio el banderazo de inicio a la reconstrucción de nueve kilómetros de la Vía Gustavo Baz, una de las principales arterias de la región, donde el Gobierno del Estado de México invertirá 121 millones de pesos para mejorar la movilidad de más de 2 millones de habitantes de Naucalpan y Tlalnepantla, así como de los más de 58 mil vehículos que circulan diariamente por esta vialidad.



Los trabajos contemplan la rehabilitación de la superficie de rodamiento, mejoramiento del sistema de alcantarillado, iluminación, corrección de guarniciones y banquetas, y se desarrollarán en un periodo estimado de ocho semanas, principalmente en horario nocturno para reducir afectaciones a la circulación. Además, la obra será ejecutada por una empresa mexiquense, lo que permitirá generar 1139 empleos directos y 846 indirectos.



La Gobernadora resaltó que la infraestructura es una herramienta para disminuir desigualdades, impulsar el desarrollo económico y brindar mayor bienestar a la población, al tiempo que reconoció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la ejecución de proyectos estratégicos en la entidad.



Estas obras también contribuyen a fortalecer la percepción de seguridad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, Naucalpan registró una mejora de 9.8 puntos porcentuales y Tlalnepantla de 1.5 puntos, resultado de una estrategia integral que combina inversión en infraestructura, recuperación del espacio público y acciones coordinadas en materia de seguridad.