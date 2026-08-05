Convocan al Segundo Simulacro Nacional 2026 para fortalecer la cultura de la prevención

El ejercicio se realizará el 19 de septiembre con cinco escenarios sísmicos y busca reforzar la preparación de autoridades y ciudadanía ante emergencias.

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), convocó a la población a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2026, que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante sismos y consolidar la cultura de la prevención en todo el país.



Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, informó que el ejercicio contempla cinco hipótesis sísmicas basadas en datos geofísicos oficiales, con escenarios en las regiones Centro, Noroeste, Noreste, Península de Yucatán y Golfo de Tehuantepec. El escenario principal simulará un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla, considerado un evento posible por las condiciones tectónicas de la región.



La funcionaria explicó que, al realizarse en sábado, el simulacro permitirá que las familias, escuelas, centros de trabajo y comunidades revisen y fortalezcan sus planes de emergencia y protocolos de actuación. Asimismo, invitó a registrar inmuebles en la plataforma oficial del ejercicio para obtener, al finalizar la jornada, una constancia digital de participación.



Laura Velázquez destacó que, a cuatro décadas de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, México cuenta con mayores capacidades para enfrentar emergencias de gran magnitud, gracias al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad.



Como parte de las actividades conmemorativas del 19 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará el izamiento de la Bandera Nacional en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Posteriormente, el Comité Nacional de Emergencias sesionará para evaluar la capacidad operativa y la respuesta institucional durante el simulacro.