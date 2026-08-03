Toluca realiza plantación de 12 mil árboles durante la tercera jornada de reforestación

La iniciativa avanza hacia la meta de sembrar 128 mil árboles para recuperar espacios públicos y mejorar el entorno ambiental.

El Gobierno municipal de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno Bastida, llevó a cabo la Tercera Jornada de Reforestación, en la que se plantaron 12 mil árboles en distintos puntos del municipio, como parte de la estrategia ambiental que busca consolidar una ciudad más verde, sostenible y con mejores condiciones para sus habitantes.



Con la participación de servidores públicos, vecinos y familias toluqueñas, la jornada se realizó en diversas avenidas, cerros y barrios de la capital mexiquense, sumando esfuerzos entre ciudadanía y gobierno para avanzar hacia la meta de 128 mil árboles plantados durante esta tercera etapa del programa de reforestación.



El alcalde Ricardo Moreno Bastida destacó que la transformación de Toluca también comienza con el cuidado del medio ambiente, al señalar que cada árbol representa mayores beneficios para la población, como la captación de agua, la reducción de las temperaturas, una mejor calidad del aire y la recuperación de los espacios naturales.



Las labores se desarrollaron en Paseo Matlatzincas, San Pedro Totoltepec, Adolfo López Mateos, Bordo de San Mateo, Jicaltepec, Cerro del Perico y Avenida Las Torres, donde se plantaron especies como fresnos, olivos, árboles frutales, acacias azules y magueyes, seleccionadas por su contribución a la restauración ecológica, la protección del suelo y el fortalecimiento de las áreas verdes.



Esta jornada forma parte del programa “Yo Pongo Guapa Toluca”, iniciativa que promueve la participación ciudadana en el rescate y conservación de los espacios públicos, con el objetivo de convertir a la capital mexiquense en un referente de restauración forestal y desarrollo urbano sustentable.



El Gobierno municipal reiteró la invitación a la ciudadanía para continuar participando en las acciones de reforestación y cuidado del entorno, convencido de que el trabajo conjunto entre sociedad y autoridades es fundamental para construir una Toluca más verde, limpia y con mayor calidad de vida para las presentes y futuras generaciones.