Cuajimalpa es la alcaldía más segura para retirar efectivo en cajeros durante 2026

Se reportó una reducción sostenida de delitos de alto impacto y mejores condiciones de seguridad en zonas bancarias y comerciales.

La alcaldía Cuajimalpa de Morelos se posicionó como la demarcación con mejores condiciones de seguridad para el uso de cajeros automáticos en la Ciudad de México durante 2026, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).



Los informes mensuales de la dependencia señalan que Cuajimalpa registró una disminución sostenida en delitos de alto impacto, alcanzando reducciones de hasta 35 por ciento durante los primeros meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2025.



De acuerdo con los cortes estadísticos de la SSC, entre enero y febrero la alcaldía obtuvo la mayor reducción entre las 16 demarcaciones capitalinas. Para el periodo enero-marzo registró una baja del 23 por ciento, compartiendo el primer lugar con Gustavo A. Madero.



En abril, Cuajimalpa volvió a destacar al ubicarse entre las alcaldías con mejores resultados, con una disminución del 22 por ciento, mientras que entre enero y mayo mantuvo una reducción del 20 por ciento en delitos de alto impacto.



Las autoridades señalaron que esta tendencia ha fortalecido la seguridad en corredores bancarios, comerciales y zonas de alta actividad económica, donde habitantes, trabajadores y visitantes realizan operaciones financieras.



Entre los delitos considerados de alto impacto se encuentra el robo a cuentahabiente, particularmente aquellos registrados al salir de sucursales bancarias o cajeros automáticos, uno de los indicadores utilizados para medir la incidencia delictiva en la capital.