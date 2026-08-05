Cofepris y autoridades retiran 31 mil anuncios irregulares de plataformas digitales

La estrategia refuerza el combate a la publicidad que incumple la regulación sanitaria y representa riesgos para la población.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, fortaleció las acciones de vigilancia en medios digitales, logrando la suspensión de 31 mil 155 anuncios irregulares en redes sociales y plataformas de comercio electrónico durante lo que va de 2026.



A través del programa Vigilancia en Medios Digitales (VIGIMED), la autoridad sanitaria supervisó cerca de 37 mil anuncios relacionados con productos y servicios regulados, detectando que la mayor parte de las irregularidades correspondieron a medicamentos, suplementos alimenticios, servicios de salud, productos engaño, dispositivos médicos y servicios de embellecimiento.



Como resultado de estas acciones, fueron retiradas 24 mil 275 publicaciones de Facebook, 5 mil 117 de Instagram, 2 mil 500 de TikTok y mil 263 anuncios de Mercado Libre. Entre los productos con mayor número de publicaciones irregulares se identificaron medicamentos para el tratamiento de enfermedades metabólicas, así como insumos médicos y estéticos comercializados sin cumplir la normativa sanitaria.



Cofepris informó que estas labores se fortalecieron mediante acuerdos de colaboración con la SSPC y la SSC de la Ciudad de México, los cuales permiten el intercambio de información, inteligencia cibernética y la realización de operativos conjuntos para identificar perfiles, sitios web y contenidos digitales presuntamente vinculados con conductas que representan riesgos sanitarios.



Asimismo, la dependencia mantiene mecanismos de cooperación con plataformas digitales como Meta, TikTok, Google, Amazon y Mercado Libre, a fin de notificar oportunamente la publicidad que incumple la legislación sanitaria y facilitar su retiro de los espacios digitales.