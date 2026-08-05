Saray Benítez impulsa proyectos de desarrollo y oportunidades para las mujeres en Mexicaltzingo

La presidenta municipal promueve programas de emprendimiento femenino para generar más bienestar y desarrollo en la comunidad.

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, refrendó el compromiso de su administración de impulsar acciones que contribuyan al desarrollo del municipio, mediante la gestión de proyectos estratégicos y la creación de espacios de crecimiento para las mujeres emprendedoras.



Como parte de esta estrategia, la alcaldesa sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, donde dio seguimiento a proyectos y planteó nuevas gestiones orientadas a fortalecer la infraestructura y generar mejores condiciones para las familias mexicaltzinguenses.



Saray Benítez destacó que la coordinación con las distintas instancias de gobierno es fundamental para concretar acciones que permitan avanzar hacia un municipio con mayores oportunidades y servicios de calidad.



Asimismo, el Gobierno municipal presentó la segunda edición del programa “Mujer Emprende: Igualdad, Autonomía y Futuro”, una iniciativa desarrollada en alianza con Connetra Group, que busca fortalecer el emprendimiento femenino mediante capacitación, vinculación y herramientas para el crecimiento económico.



El encuentro beneficiará a más de 200 mujeres emprendedoras y empresarias, quienes podrán acceder a espacios de aprendizaje, generación de redes de colaboración y nuevas oportunidades para impulsar sus proyectos.



El Ayuntamiento de Mexicaltzingo reafirma su compromiso de trabajar con responsabilidad, promover la igualdad de oportunidades y construir un municipio con mayor desarrollo y bienestar para todas y todos.